Внук саудовского шейха проигнорировал в молитве отца Кадырова

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салих опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию деда с президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. При этом он не упомянул, что на фотографии также присутствует первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.

В комментарии к фотографии он отметил, что на снимке изображен Абдель-Азиз ибн Баз и «бывший президент Чечни Аслан Масхадов». По словам саудовца, двери дома его деда были открыты каждый день и закрывались только с полуночи до призыва на утреннюю молитву. «Да смилуется над ними Аллах», — написал Салих ибн Баз, проигнорировав Кадырова-старшего.

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Ранее внук саудовского шейха отказался от предложения советника главы Чечни Адама Шахидова приехать в республику. Спор между ним и представителем Рамзана Кадырова возник после того, как Салих ибн Баз отреагировал на высказывание руководителя республики. Последний обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.

Аслан Масхадов в 1997 году был избран президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В 1999 году он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась Вторая чеченская война.

Ахмат Кадыров в 1995 году был избран муфтием республики и дважды сопровождал Масхадова в поездках в Саудовскую Аравию. В 1999 году по указу президента Ичкерии его сняли с должности. Кадыров-старший утверждал, что был противником шариатского правления и распространения ваххабизма в республике.

Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, выступающее за его «очищение». Его приверженцы против паломничества к могилам святых, не отмечают день рождения пророка Мухаммеда, отрицают любые изменения в обрядовой практике, вызванные этнокультурными причинами. В Чечне движение объявлено вне закона.

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