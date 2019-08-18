Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума. Об этом его сын, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью журналисту Руслану Курбанову, которое опубликовано на YouTube-канале On TV.

По его словам, когда у отца спросили, подпишет ли он соответствующее соглашение, тот ответил: «Нет, я должен спросить это у своего народа». Глава Чечни подчеркнул, что Кадыров-старший всегда все согласовывал со своим народом, родом и семьей.

«Когда мы проведем референдум и если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что да, мы часть территории России, только тогда я подпишу бумагу», — привел собеседник журналиста цитату отца.

16 августа Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о встрече своего отца с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

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Новая конституция Чечни, согласно которой республика стала субъектом Российской Федерации, была принята в 2003 году по итогам общенационального референдума. Результаты кампании, в которой приняли участие 90 процентов населения, показали, что около 96 процентов жителей проголосовали за принятие документа.

Во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах Кадыров-старший занимал пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Он поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны Ахмат-Хаджи Кадыров сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов Чечни под контроль федеральных сил. Он погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев.

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