Кадыров назвал свой единственный страх

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью журналисту Руслану Курбанову, что не боится ни одного человека. Их беседа опубликована на YouTube-канале On TV.

«Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь», — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, если бы он кого-то боялся, то «не начал то, что начал его отец» Ахмат-Хаджи Кадыров. «Мы воевали против международных террористов численностью десятки тысяч человек», — указал он.

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В отрывке из того же интервью, который был опубликован 14 августа, Кадыров рассказал, кого считает врагами Чечни. Говоря о неверной интерпретации пользователями сети заявлений, сделанных им после волнений в Махачкале из-за его высказываний об имаме Шамиле, политик подчеркнул: «Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши — предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так».

Полемика вокруг слов Кадырова об имаме Шамиле началась после его интервью, опубликованного 7 августа. В нем глава республики обвинил имама в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, известные выходцы из республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а на улицах Махачкалы в знак протеста против высказываний Кадырова собрались более 100 человек. После акции глава Чечни предложил протестующим организовать митинг в Грозном.

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