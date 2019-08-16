Кадыров извинился

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал ролик, в котором принес извинения шестилетнему блогеру Ханзале Магомадову за то, что не поздравил его с днем рождения. Видео опубликовала «Комсомольская правда».

«Короче, я запорол косяк. Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. А я вовремя не узнал и не поздравил его. Ханзала, извини!» — сказал Кадыров.

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Он также посетовал, что забыл поздравить и бойца смешанного стиля Майрбека Тайсумова, которому 8 августа исполнился 31 год.

В Чечне широко распространена практика публичных извинений за те или иные проступки и деяния. Так, в конце июля на республиканском телевидении вышла программа с подростком, критиковавшим в сети руководство региона, в том числе Кадырова. Весь выпуск, длившийся 46 минут, юноша извинялся и просил прощения. По мнению редакции «Кавказского узла», призывы публичных персон к кому-либо извиниться за что-нибудь провоцируют в сети травлю инакомыслящих.

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