Чеченский подросток почти час слезно извинялся в телеэфире за критику Кадырова

Чеченский гостелеканал «Грозный» показал в эфире программу об интернет-пользователе, писавшем критические комментарии о руководстве республики. Видеозапись передачи опубликована на YouTube.

В сюжете рассказывается о том, что в сети регулярно появлялись посты с «пропагандой лжеидеологии» от «религиозно и политически подкованного» юзера. Утверждается, что им был 16-летний Магомед Ахматов.

Подросток со слезами на глазах извинился и попросил прощения. Затем на экране продемонстрировали фрагменты его комментариев в сети. «Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир. Да, я очень щедрый, я — красавчик», — писал молодой человек, критикуя действия властей Чечни. В ответ ему писали, что средства были не украдены, а заработаны. На это подросток написал: «Ты это герою Ислама, пехотинцу Путина скажи», имея в виду главу республики Рамзана Кадырова.

Большую часть передачи муфтий Чечни Салах Межиев общается с мальчиком. Он держал при себе папку с распечатанными комментариями подростка и отчитывал Ахматова. Подросток объяснил, что стал «жертвой интернет-пропаганды» и писал о том, чего нет.

С юношей и его родными на камеры пообщался и помощник Кадырова, директор «Грозного» Ахмед Дудаев. По его словам, за действиями мальчика стоят целые организации.

Во время одной из официальных встреч подростка упомянул Рамзан Кадыров, сообщает «Би-би-си». Глава республики рассказал, что Ахматов называл его в том числе кафиром (неверным) и муртадом (вероотступником).

«Вчера нашли, привели, думал, что не найдем в Instagram. При рассмотрении оказалось, что семья еле сводит концы с концами, отца нет, несчастная мать», — заметил руководитель Чечни. Что ждет подростка после разоблачения, в сюжете не уточняется.

Ахматов — самый юный из всех, кто извинялся за критику Кадырова. Перед главой Чечни ранее извинялись жители республики, блогеры и депутаты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!