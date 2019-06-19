Кадыров с войском и кличем «Ахмат сила!» проник в «Игру престолов»

chechny.095 / Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал героем ролика, в котором он вместе с дотракийцами и драконом одерживает победу над войском Ланнистеров из сериала «Игра престолов». Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Chechny.095, создатели которого в описании профиля представляют себя как «команду К.Р.А.» (Кадырова Рамзана Ахматовича).

Видео начинается с того, что Кадыров ведет за собой всадников, вида которых пугаются Ланнистеры. Затем дракон сжигает враждебное войско, а конница с флагами кричит «Ахмат — сила!» и «Аллаху акбар!». В конце появляется стилизованная под шрифт «Игры престолов» надпись «Конная дивизия Ахмат».

Ролик представляет собой монтаж сцен из седьмого сезона саги, где Дейенерис Таргариен побеждает Ланнистеров, а также архивных кадров массового строевого конного похода в национальной одежде, который прошел в Чечне в апреле 2019 года.

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