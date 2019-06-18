Кадыров связался с МКС

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции (МКС) командиром экипажа Олегом Кононенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров пригласил космонавта в Грозный после возвращения последнего на Землю. При этом глава республики пошутил: «Только меня в космос не приглашайте».

Кононенко рассказал главе республики о наблюдении чеченской столицы из космоса. «Рамзан Ахматович, очень хорошо видел город Грозный, я делал снимок в 2015 году и в этом году, город разросся, стал ярче», — отметил он.

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