Жизнь космонавтов признали невозможной без дорожки

Создание на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС) национальной орбитальной станции в текущей конфигурации невозможно из-за отсутствия места для тренажера для поддержания физической формы космонавтов, сообщила РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Евгения Ярманова.

«Сейчас идут разговоры о создании Российской орбитальной станции на базе отделяемых от МКС трех модулей — многоцелевого лабораторного, узлового и научно-энергетического (НЭМ). Но возникает вопрос: на чем космонавты будут бегать на этой станции? Ведь на НЭМ [бегущая] дорожка не предусмотрена, и поставить ее туда уже нельзя, так как там будет СМТ (силовой многофункциональный тренажер — прим. «Ленты.ру»). Другие два модуля даже не рассматриваются», — сказала эксперт.

По ее мнению, «когда все спохватятся, то будет уже поздно», а «данную проблему надо решать сейчас». «Ведь отсутствие дорожки в космосе компенсировать ничем невозможно», — заключила Ярманова.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о нецелесообразности создания национальной орбитальной космической станции.

До этого, в марте, сообщалось, что многоцелевой лабораторный модуль «Наука» после замены его оригинальных топливных баков емкостями разгонного блока «Фрегат» не сможет стать базовым блоком российской национальной околоземной станции.

Материалы по теме Спускают на землю США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег

В мае 2017 года менеджер, будучи вице-премьером, поручил госкорпорации проработать вопрос создания такой станции на основе модулей российского сегмента МКС.

«Наука» строится «Центром Хруничева» с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. «Наука» должна стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.

В настоящее время запуск к МКС модуля «Наука» намечен на конец 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!