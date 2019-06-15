Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

Один военнослужащий из Чечни погиб в ходе миротворческой операции в Сирии. Об этом в субботу, 15 июня, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «Интерфаксу».

«Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы молодой человек, отдавший жизнь ради спасения тысяч жизней сирийцев, стал шахидом, ушедшим в Праведный мир в газавате», — заявил он, отметив, что других потерь среди чеченских миротворцев за все время их участия в подобных операциях на территории Сирии не было.

Кадыров также подчеркнул, что деятельность военнослужщих из Чечни не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность за их вклад в восстановление мирной жизни в республике.

Политик также добавил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб, где по-прежнему действуют террористические группировки, напоминает ситуацию, сложившуюся в прошлом в Чечне. «Мы на примере борьбы с терроризмом в Чечне помним, как западные политики и так называемые "общественные деятели" постоянно делали заявления, дающие террористам надежду на помощь и поддержку извне. Даже звучали призывы расчленить Чечню на две части, узаконив за террористами горную Чечню», — пояснил он.

Ранее Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.

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