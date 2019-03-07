Похищенного в Сирии российского мальчика вернули в Россию

Похищенного в сирийском лагере беженцев мальчика из Дагестана спасли и доставили на родину. В сопровождении сенатора от Чечни Зияда Сабсаби.ребенок прилетел в Грозный и встретился с матерью, которая не видела его пять лет, и другими родственниками, сообщает РИА Новости.

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Неизвестные похитили 11-летнего Хадиса Ибрагимова из лагеря беженцев «Эль-Хол» в провинции Хасака в конце февраля. Его матери Нурьяне Ибрагимовой приходили фотографии и видео с ребенком, но никаких требований похитители не выдвигали и не отвечали на сообщения. Женщина считала, что они могут хотеть от нее денег, и обратилась за помощью к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову.. 2 марта в своем Telegram-канале он объявил о спасении мальчика.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто, рискуя своей безопасностью, занимался спасением мальчика. В том числе признателен и сотрудникам силового ведомства России, которые приложили большие усилия в обнаружении Хадиса», — писал Кадыров.

По словам Ибрагимовой, отец вывез их сына в Сирию в 2014 году, когда мальчику было шесть лет. Вскоре мужчина погиб (при каких обстоятельствах, не сообщается), и ребенка взяла под опеку женщина из Дагестана. Матери удалось найти и связаться с ней, также она обращалась в рабочую группу​ по возвращению на родину российских детей из Ближнего Востока. На доставку Хадиса в Россию ушел год.

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