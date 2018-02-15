Вернувшаяся из Сирии по зову Кадырова дагестанка получила восемь лет колонии

Советский районный суд Махачкалы приговорил к восьми годам колонии общего режима Загидат Абакарову, которую чеченские власти вывезли из Сирии в октябре 2017 года, сообщает «Черновик».

Женщину признали виновной по статье 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании») и дали отсрочку на отбытие наказания на 13 лет, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет. Адвокат осужденной сообщил, что обжалует приговор в Верховном суде Дагестана.

Прокурор просил назначить Абакаровой наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Загидат Абакарова с группой из шести женщин и 14 детей прилетела 21 октября 2017 года в Грозный в рамках программы по возвращению домой семей с территорий, освобожденных от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Их обманом увезли в Сирию мужья, рассказывали родственники. Там женщины не участвовали в боевых действиях, а занимались воспитанием детей.

В России они были объявлены в федеральный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании, в связи с чем сразу по прилете в Грозный женщины написали явку с повинной, так как сотрудники чеченского Центра «Э» пообещали освободить их от уголовной ответственности. Однако 26 октября суд арестовал двоих из вернувшихся — Загидат Абакарову и Муслимат Курбанову. Что стало с остальными, не сообщается.

Кампанию по возвращению женщин и детей из Ирака и Сирии курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он регулярно пишет об успехах в этом деле. Первый рейс из Ирака с возвращенными семьями приземлился в России в августе 2017 года. За это время на родину вернулись около 50 человек. Согласно базе данных профильной комиссии, из зоны боевых действий необходимо вывезти еще 445 детей и более ста женщин.

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