Суд арестовал двух дагестанок после обещания Центра «Э» снять с них обвинения

Советский районный суд Махачкалы арестовал двух уроженок Дагестана за поездку в Сирию на подконтрольную «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) территорию. После возвращения в Россию сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Чеченской Республике обещал им, что после явки с повинной они смогут избежать уголовной ответственности, рассказали «Би-би-си» родственники женщин.

21 октября две дагестанки — Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова, пять других женщин и 14 детей прилетели из Сирии в Грозный в рамках программы по возвращению домой семей с территорий, освобожденных от ИГ. Там у всех взяли отпечатки пальцев и опросили, оформили документы на рожденных за пределами страны детей.

Как сообщало РИА Новости, тогда все семь женщин написали явку с повинной. В чеченском Центре «Э» говорили, что таким образом женщин освободят от уголовной ответственности за нарушение статьи 208 УК России («Участие в незаконных вооруженных формированиях»). Однако сразу после выхода из аэропорта Абакарову и Курбанову задержали сотрудники полиции Дагестана. Их доставили РОВД Советского района Махачкалы, где они провели три дня. 24 октября суд оправил их в СИЗО. При этом на судебном заседании не было ни их родственников, ни адвокатов.

Матери обеих женщин утверждают, что в Сирию их обманом увезли мужья. Там девушки не участвовали в боевых действиях, а занимались воспитанием детей. В то же время в России они были объявлены в федеральный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании.

Кампанию по возвращению женщин и детей из Ирака и Сирии курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Instagram он регулярно пишет об успехах в этом деле.

Первый рейс из Ирака с возвращенными семьями приземлился в России в августе 2017 года. За это время на родину вернулись около 50 человек. Согласно базе данных профильной комиссии, из зоны боевых действий необходимо вывезти еще 445 детей и более ста женщин.