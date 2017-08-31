Детский омбудсмен обсудила с Кадыровым возвращение детей из Ирака и Сирии

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочей поездки в Грозный 31 августа встретилась с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе беседы они обсудили дальнейшие действия по возвращению несовершеннолетних из охваченных войной Ирака и Сирии, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Кузнецова поблагодарила Кадырова за работу по возвращению несовершеннолетних с территорий вооруженных столкновений. «И как мама, и как Уполномоченный по правам ребенка благодарю не только за то, что вы уже вернули ребятишек, но и дали надежду семьям тех, кто еще не вернулся», – сказала она.

Кадыров ответил, что он сам, как и тысячи проживающих в республике людей, «дитя войны». «Главный фактор – быть вместе, не разделяя национальностей. Мы можем помочь», – подчеркнул глава Чечни, отметив усиление работы по возвращению детей на федеральном уровне.

25 августа Кадыров рапортовал, что в Грозный из Ирака прилетели получившая ранение девятилетняя Марьям Шихабудинова, сестры Хадиджа и Фатима Зайнуковы (пять лет и три года), а также трехлетние Султан-Мурад Алиев и Али Магомедов. Тогда глава Чечни отметил, что «малыши оказались в охваченном хаосом Мосуле из-за преступного безрассудства родителей, которые пополнили ряды террористов и псов ада», а их спасение стало возможным благодаря выполнению поручений президента России Владимира Путина.