Оставшегося в Ираке сына российских боевиков ИГ вернут на родину

Родственники одного из российских детей, попавших в приют в иракском Багдаде, начали сбор документов, чтобы вернуть его домой. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает RT.

Речь идет о мальчике Али Магомедове из Дагестана. «На подконтрольной ИГ территории малыш оказался по воле родителей: те примкнули к боевикам в Ираке и позднее погибли», — передает телеканал.

RT опубликовал репортаж о российских детях в приюте Багдада 8 августа. Отмечалось, что несовершеннолетних вывезли из России родители, которые подверглись влиянию террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). В приюте, где побывали журналисты, проживали пять российских детей. Их лица намеренно не стали скрывать в репортаже, чтобы родственники смогли их опознать.

После телесюжета члены семей узнали двух мальчиков и двух девочек и связались с каналом.

Репортаж опубликовал в своем Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал всех, кто владеет информацией о детях, связаться с RT.

2 августа канал узнал, что российские власти пытаются вернуть на родину 48 российских детей, вывезенных в Ирак и Сирию родителями, которые подверглись влиянию ИГ.