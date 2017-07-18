Отец задержанной в Турции российской девочки попросил Кадырова о помощи

Житель Саратовской области Сергей Уханов, шестилетнюю дочь которого задержали в Турции вместе с полуторагодовалой сестрой, матерью и ее сожителем, попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в скорейшем возвращении детей на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамзан Ахматович Кадыров уже неоднократно выручал наших граждан из тюрем других стран, мы просим, чтобы он вмешался и поспособствовал возвращению домой хотя бы детей», — сказал Уханов. По его словам, на данный момент так и не ясно, вернутся или нет дети в Россию.

Ранее саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя сообщила, что принимаются меры для возвращения в Россию старшей дочери Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

В настоящее время Сергей Уханов находится в Турции и только один раз сумел добиться встречи с дочерью. Для передачи младшего ребенка — дочери Ухановой и Кочаари на попечение родственников требуется согласие ее родителей.

Ранее в посольстве России в Турции заявили о получении информации о местонахождении Светланы Ухановой и ее семьи — они находится в депортационном центре в Антакье. Сергей Уханов встретился с ребенком, однако пока ему не разрешают забрать дочь.

По словам родственников, Уханову с детьми и ее гражданского мужа Евгения Кочаари обвиняют в попытке нелегального пересечения турецко-сирийской границы и попытке присоединиться к радикальным исламистам.

По заверению членов семьи, Светлана несколько лет назад попала под влияние радикальных исламистов, начала носить хиджаб и запретила дочери ходить в детсад. Все это привело к разводу с первым мужем, а ее гражданским супругом стал мусульманин.