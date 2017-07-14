Власти Турции раскрыли местонахождение ехавшей в Сирию российской семьи

В посольстве России в Турции заявили о получении информации о местонахождении жительницы Саратовской области Светланы Ухановой и ее семьи. Об этом сообщает RT.

«Уханова вместе с детьми находится в депортационном центре [в Антакье]. Турецкие власти нам это подтвердили», — сказал исполняющий обязанности пресс-атташе Александр Лешуков.

В то же время уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя сказала ТАСС, что вопрос о перевозке в Россию детей Ухановой решается. «Речь о двоих совсем маленьких детях — старшая девочка и младший мальчик. Девочка от первого брака Светланы, ее отец проживает в городе Марксе и имеет равные права на ребенка с матерью. Мальчик появился от второго гражданского брака женщины», — отметила Загородняя.

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RT отмечает, что Сергей Уханов, отец девочки и бывший супруг Светланы, встретился с ребенком, однако пока ему не разрешают забрать дочь.

По словам родственников, Уханову с детьми и ее гражданского мужа Евгения Кочаари обвиняют в попытке нелегального пересечения турецко-сирийской границы и попытке присоединиться к радикальным исламистам. 13 июля Лешуков говорил ТАСС, что посольство «обратилось к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан РФ, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну». В дипмиссии отметили, что Уханова и Кочаари ранее уже пытались незаконно попасть в Сирию.

Как писала ранее kp.ru, родители Сергея начали их поиск в июне, после того, как они улетели якобы в отпуск в Турцию, и связь с ними пропала. В начале июля родственники узнали, что Светлана полетит из Стамбула в Азербайджан (чтобы добраться потом в Сирию), и купили билеты на тот же рейс. В аэропорту они пытались забрать девочку, началась стычка, в которую вмешались полицейские. В итоге Уханову задержали.

Светлана, по заверению членов семьи, несколько лет назад попала под влияние радикальных исламистов, начала носить хиджаб и запретила дочери ходить в детсад. Все это привело к разводу с первым мужем, а ее гражданским супругом стал мусульманин.