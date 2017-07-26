Задержанной в Турции девочке разрешили улететь в Москву

Задержанная в Турции шестилетняя девочка и ее отец вылетели в Россию. Об этом в среду, 26 июля, РИА Новости сообщил дедушка ребенка Валерий Уханов.

«Лиза и Сергей [Уханов] сели в самолет и летят в Москву», — сказал он. В генконсульстве России в Турции подтвердили эту информацию, уточнив, что ограничения с девочки были сняты.

Накануне мужчина и ребенок не смогли отправиться на родину, так как Лизе было запрещено покидать страну. Российские дипломаты прибыли в аэропорт Ататюрка в Стамбуле, чтобы помочь с разрешением ситуации.

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О задержании в Турции Лизы с сестрой, мамой и ее гражданским мужем сообщалось в середине июля. Их обвиняют в попытке нелегально пересечь турецко-сирийскую границу и присоединиться к радикальным исламистам. Сергей Уханов попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в этой ситуации. По его словам, бывшая супруга отказалась передать ему старшую дочь. 24 июня стало известно, что девочку вернули отцу.

Как сообщают «Известия», после задержания Светлана вместе с дочерьми и гражданским мужем находилась в турецкой миграционной тюрьме. Родственники рассказали изданию, что женщина несколько лет назад увлеклась радикальным исламизмом, из-за чего позже и развелась с первым супругом.

В аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой заявили, что один из родителей имеет право без согласия другого вывезти ребенка за пределы России — в том числе в Сирию.