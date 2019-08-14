Кадыров назвал пятерых врагов Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову рассказал, кого считает врагами республики. Фрагмент беседы опубликован в Instagram-аккаунте Курбанова.

Говоря о неверной интерпретации пользователями сети заявлений, сделанных им после волнений в Махачкале из-за его высказываний об имаме Шамиле, Кадыров подчеркнул: «Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши — предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так».

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«Я про Дагестан, и про мужчин, и про женщин, слова не говорил. Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа в первую очередь, моего отца. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, не последователи имама Шамиля, что они не потомки имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами», — возбужденно пояснил глава Чечни.

Полемика вокруг слов Кадырова об имаме Шамиле началась после его интервью, опубликованного 7 августа. В нем глава республики обвинил имама в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, известные выходцы из республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а на улицах Махачкалы в знак протеста против высказываний Кадырова собрались более 100 человек. После акции глава Чечни предложил протестующим организовать митинг в Грозном.

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