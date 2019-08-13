Спор из-за имама Шамиля продолжился в гостях у Кадырова

Журналист и политолог Руслан Курбанов рассказал о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым для прояснения разногласий об имаме Шамиле. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Курбанов выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где рассказал об интервью с Кадыровым. По его словам, разговор был напряженным. Он пошутил, что его не съели и не закрыли после встречи, но покормили и напоили чаем.

Журналист сообщил изданию, что обнародует подробности встречи, когда будет смонтирована запись интервью с главой Чечни.

Курбанов отметил, что представлял в разговоре кавказскую общественность, а также выяснял, как будут сотрудничать власти и журналисты. Он сообщил, что глава Чечни готов проводить регулярные встречи, чтобы остановить разжигание розни между кавказскими народами. Курбанов передал слова Кадырова о том, что он уважает имама Шамиля, считает его великим полководцем и воином.

Кадыров 7 августа в интервью изданию «Чечня сегодня» осудил имама Шамиля. По словам главы республики, во время правления имама численность чеченского народа сократилась вдвое. На следующий день более 100 человек вышли на улицы Махачкалы в знак несогласия с Кадыровым. Тот выложил видеообращение к протестующим, чтобы они «опомнились», иначе с ними начнут воевать. Глава Чечни предложил всем несогласным с его мнением собраться в центре Грозного.

Курбанов в связи с заявлением Кадырова написал 10 августа пост в Instagram о том, что он сам готов приехать в Грозный и пообщаться с главой республики.

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