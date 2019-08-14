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Журналист Шевченко продолжил спорить с Кадыровым после звонка из Чечни

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Журналист Максим Шевченко заявил, что не менял свою позицию относительно роли имама Шамиля в истории чеченского народа, несмотря на то, что ранее выразил готовность взять обратно свои резкие слова о главе Чечни Рамзане Кадырове после звонка из Грозного. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Многие почему-то восприняли мои слова вежливости по отношению к Рамзану Кадырову как отказ от моей принципиальной позиции по имаму Шамилю. Это совсем не так!» — отметил Шевченко.

Он пояснил, что считает имама «символом борьбы против империи, угнетения, бесчеловечности и истребления народов», и подчеркнул, что потери, которые понес чеченский народ при правлении Шамиля в XIX веке, связаны не с его деятельностью, а с позицией российского генерала Алексея Ермолова, который «открыто писал в письме Александру I о необходимости истребить чеченцев до последнего человека».

«Имам Шамиль был просто ответом на эту бесчеловечную политику империи», — заключил Шевченко, пообещав в ближайшее время записать ролик, где он подробно проанализирует все высказывания Кадырова на эту тему.

Ранее в августе журналист раскритиковал высказывания Кадырова об имаме, отметив их некорректность в разрезе исторических фактов. После этого Шевченко позвонил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который обратил внимание журналиста на сказанные им «обидные слова». В результате Шевченко признал свои высказывания о Кадырове слишком резкими.

7 августа агентство «Чечня сегодня» опубликовало интервью с Кадыровым, в котором он заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа и обвинил его в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, а также известные выходцы из этой республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Позднее был опубликован ролик, на котором Кадыров, обращаясь к дагестанским общественным деятелям по видеосвязи, объясняет, что не говорил такого и что его слова были неверно интерпретированы журналистами.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

Имам три раза встречался с императором Александром II, одна из встреч произошла на свадьбе цесаревича Александра, на которую его пригласили. В 1869 году российский император отпустил Шамиля в паломничество в Мекку. Шамиль скончался в городе Медина Саудовской Аравии, где и был похоронен на кладбище аль-Баки.

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Предыстория: Звонок из Чечни заставил журналиста Шевченко взять назад слова о Кадырове
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