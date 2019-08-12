Звонок из Чечни заставил журналиста Шевченко взять назад слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал резкими свои высказывания о главе Чечни Рамзане Кадырове в контексте дискуссии о роли имама Шамиля в судьбе чеченского народа. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам Шевченко, после стрима на YouTube, в котором он заявил, что Кадыров «дал заднего» в обсуждении личности имама, ему позвонил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. «[Он] обратил мое внимание на эти обидные слова. Я, конечно же, готов взять их обратно», — сказал журналист.

Также он добавил, что уверен в том, что сотруднику Института востоковедения РАН Руслану Курбанову, изъявившему готовность приехать в Грозный для того, чтобы взять интервью у Кадырова и Даудова, в Чечне ничего не угрожает. «Во всем остальном я остаюсь при своем мнении», — добавил Шевченко в подписи к ролику.

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В своем стриме журналист, в частности, заявил о некорректности высказываний Кадырова об имаме в разрезе исторических фактов. «Зачем нужно было Кадырову сейчас это поднимать? Сейчас я вижу по разным видео, как Рамзан оправдывается, говорит, он не это имел в виду, чеченцы всегда были очень лояльны к имаму Шамилю, приглашает Руслана Курбанова в Грозный поговорить об имаме Шамиле. Тут не о чем говорить. Во-первых, Кадыров подменяет понятия: трагедии чеченцев начались не с имама Шамиля, а со знаменитой докладной записки, которую генерал [Алексей] Ермолов написал Александру I 12 февраля 1819 года. Путь к завоеванию Кавказа, писал Ермолов, лежит через покорение чеченцев, а точнее — через полное их уничтожение. Напомню, памятник этому человеку стоит в Пятигорске. Лучше бы Рамзан Ахматович обратил свой взор не на имама Шамиля, а на того человека и возвеличивание его памяти по крайней мере в кавказском регионе», — говорил Шевченко.

В интервью агентству «Чечня сегодня», опубликованном 7 августа, Кадыров, в частности, заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа и обвинил его в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: так, в дискуссию с политиком вступил муфтият Дагестана, также на интервью Кадырова отреагировали известные выходцы из этой республики, например, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который заявил, что ему стыдно за то, что он лишь внешне похож на имама. Позднее был опубликован ролик, на котором Кадыров, обращаясь к дагестанским общественным деятелям по видеосвязи, объясняет, что не говорил такого и что его слова были неверно интерпретированы журналистами.

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