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Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом в ходе телефонного разговора. Российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Как отмечается на портале российского лидера, последний раз Путин поздравлял украинского коллегу Виктора Януковича в 2013 году. Тогда он отметил их «товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы и вместе искать пути дальнейшего развития партнерских связей двух стран на благо братских народов». Также президент России выразил надежду на наращивание взаимовыгодного российско-украинского сотрудничества на ключевых направлениях.

Российский лидер ни разу не поздравил с Новым годом пятого президента Украины Петра Порошенко, занимавшего этот пост с 7 июня 2014-го по 20 мая 2019 года.

Лидеры государств провели телефонный разговор 31 декабря, в ходе которого обсудили обмен удерживаемыми лицами, который прошел 29 декабря, и составление списков для будущих обменов.

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Предыстория: Зеленский поговорил с Путиным
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