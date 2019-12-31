Зеленский поговорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в своем Facebook сообщает офис украинского лидера.

В ходе разговора президенты обсудили как обмен удерживаемыми лицами, который прошел 29 декабря, так и составление списков для будущих обменов.

В эти списки войдут в том числе жители Крыма, осужденные в России, и российские граждане, отбывающие наказание на Украине. Кроме того, оба лидера выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели большой обмен пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Обмен прошел по формуле «123 на 76». В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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