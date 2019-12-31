Зеленского попросили амнистировать всех силовиков с Майдана

Адвокаты экс-бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» попросили президента Украины Владимира Зеленского амнистировать всех сотрудников МВД, которые находились на Майдане. Текст открытого письма на своей странице в Facebook разметил один из адвокатов Александр Горошинский.

Адвокаты считают, что основой судебных разбирательств в делах, связанных с Евромайданом, лежит политическая составляющая, поскольку последствиями тех событий стала смена власти в стране.

По словам адвокатов, экс-сотрудники «Беркута» приняли решение отказаться от участия в обмене не из-за желания избежать наказания, а по причине невозможности добиться справедливой оценки своих действий и справедливого суда. Они указывают, что амнистия для всех сторон конфликта помогла была объединить Украину и перестать делить ее на «майдан» и «антимайдан».

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Ранее освобожденные экс-бойцы «Беркута» заявили, что первыми жертвами уличных боев в феврале 2014 года стали именно сотрудники МВД. «Все началось в 5 утра. Протестующие сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще одного», — рассказал один из них.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Среди освобожденных Киевом лиц были пять экс-сотрудников «Беркута».

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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