Зеленский назвал освобождение беркутовцев политическим решением

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которое состоялось в ходе обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, политическим решением. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Зеленский заявил, что обменял бы даже 100 бывших бойцов, но, по его словам, это условие обмена никак не повлияет на расследование «дела Майдана». Президент, по его словам, принял решение, которое было условием для получения обратно украинских разведчиков и солдат.

Ранее 29 декабря Зеленский встретил освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Он поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса приступили к большому обмену пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Формула составила «123 на 76». В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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