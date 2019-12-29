Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО

Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года. Об этом сообщает «Громадьске».

Активисты загородили все девять выездов из изолятора мусорными баками. Рядом присутствует Нацгвардия и спецназовцы.

В свою очередь, в пресс-центре Генеральной прокуратуры Украины сообщили, что судебное разбирательство по делу экс-бойцов «Беркута» продолжится.

Ранее Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов «Беркута» Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко из-под стражи под личное обязательство.

До этого сообщалось, что Янишевский, Аброськин и Зинченко были исключены из списков на обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. При этом адвокат бывших бойцов «Беркута» Стефан Решко заявил, что он и его подзащитные не получали официальной информации по обмену.

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