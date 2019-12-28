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Суд отпустил трех бывших бойцов «Беркута»

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Архивное фото
Архивное фото

Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, под личное обязательство. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает «РБК-Украина», из-под стражи отпустили экс-бойцов Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Суд решил удовлетворить их апелляционные жалобы. Отмечается, что они участвовали в заседании по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что Янишевский, Аброськин и Зинченко были исключены из списков на обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. При этом адвокат бывших бойцов «Беркута» Стефан Решко заявил, что он и его подзащитные не получали официальной информации по обмену.

Обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом по формуле «всех на всех» до конца года согласовали 23 декабря на заседании трехсторонней контактной группы. Эти планы содержатся в итоговом коммюнике саммита «нормандской четверки».

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