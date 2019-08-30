Подозреваемого в избиении майдановцев экс-сотрудника «Беркута» оправдали

Днепровский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Андрею Хандрикину, которого подозревали в избиении активистов Евромайдана. Об этом сообщает издание «Громадське».

По словам судьи Оксаны Бирсы, в ходе судебного разбирательства доказать вину Хандрикину не удалось. Сам обвиняемый не присутствовал на заседании. По информации издания, несмотря на длительную судебную тяжбу, он продолжал работать в харьковской полиции.

Ранее Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для одного из бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут», которого подозревают в расстреле активистов евромайдана. Остальных подсудимых бывших «беркутовцев» — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Олега Янишевского — оставили под стражей до 14 сентября.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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