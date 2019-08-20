Соратников Порошенко допросят по делу о расстрелах на Майдане

Суд удовлетворил требование адвокатов допросить высокопоставленных украинских чиновников по делу о массовых расстрелах на Майдане зимой 2014 года. Соответствующее решение было принято на прошедшем 20 августа заседании, сообщает «Громадське».

Среди свидетелей присутствуют соратники экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, мэр Киева Виталий Кличко, который поддержал кандидатуру Порошенко на президентских выборах 2014 и 2019 годов, спикер Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий и генпрокурор Украины Юрий Луценко, который также является кумом экс-президента.

Кроме них, в качестве свидетелей будут вызваны экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, народный депутат Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, бывший заместитель администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-министр иностранных дел Леонид Кожара и экс-глава Минюста Елена Лукаш.

Все эти люди вызваны в качестве свидетелей по ходатайству адвокатов экс-беркутовцев.

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Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против бойцов подразделения «Беркут». Их обвиняют в подчинении заведомо преступному приказу о применении оружия, превышении полномочий и совершении теракта.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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