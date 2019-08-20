Бывший СССР
 
Последние новости
Китай нашел новый способ противостоять США в торговой войне
Самый популярный видеоблогер в мире женился
В России нашли капсулу времени
Посаженную в тюрьму из-за выкидыша женщину решили помиловать
Выключившиеся после аварии у Северодвинска мониторинговые станции заработали
Девушка проехала обнаженной на кузове Ferrari и попала на видео
Российской «бумажной» сверхтяжелой ракете нашли задачу
Полковник из Крыма почесал голову наградным пистолетом и поплатился
Порошенко предрекли длительный тюремный срок
Новости партнеров

Соратников Порошенко допросят по делу о расстрелах на Майдане

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Луценко

Суд удовлетворил требование адвокатов допросить высокопоставленных украинских чиновников по делу о массовых расстрелах на Майдане зимой 2014 года. Соответствующее решение было принято на прошедшем 20 августа заседании, сообщает «Громадське».

Среди свидетелей присутствуют соратники экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, мэр Киева Виталий Кличко, который поддержал кандидатуру Порошенко на президентских выборах 2014 и 2019 годов, спикер Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий и генпрокурор Украины Юрий Луценко, который также является кумом экс-президента.

Кроме них, в качестве свидетелей будут вызваны экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, народный депутат Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, бывший заместитель администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-министр иностранных дел Леонид Кожара и экс-глава Минюста Елена Лукаш.

Все эти люди вызваны в качестве свидетелей по ходатайству адвокатов экс-беркутовцев.

Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против бойцов подразделения «Беркут». Их обвиняют в подчинении заведомо преступному приказу о применении оружия, превышении полномочий и совершении теракта.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд щодо розстрілів на Інститутській: Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш викличуть на допити
Генпрокуратуру обвинили в препятствовании строительству мемориала Небесной сотни
Суд отпустил подозреваемого в расстреле Майдана экс-сотрудника «Беркута»
На Украине начали расследовать попытку государственного переворота
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0219 августа

Мова против русского

Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
16:00Сегодня

Порошенко предрекли длительный тюремный срок

14:43Сегодня

СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского

14:27Сегодня

В офисе Зеленского предложили делиться коррупционными деньгами со стукачами

Бывший СССР00:0117 августа

По минскому полю

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
13:29Сегодня

Лукашенко придумал новое достижение Белоруссии

12:18Сегодня

Назарбаев снял клип на собственную песню

11:31Сегодня

Названы причины популярности Зеленского

Бывший СССР00:0114 августа

Мовный приговор

Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
11:05Сегодня

Премьер-министр Эстонии рассказал о недостатках независимости

03:42Сегодня

Украине предрекли тяжелую зиму из-за проблем с российским газом

23:4119 августа

Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы

Россия
Зарубившего семью российского подростка похоронили отдельно от родных
Элина Дилявирова«Если все мои медали повесить, шея оторвется»
Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
«Спасти Россию от распада»
 
Идею лишить российских школьников смартфонов объяснили
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»
Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
Россияне высказались о своем будущем
Все материалы
Мир
Выключившиеся после аварии у Северодвинска мониторинговые станции заработали
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Вооруженный мужчина захватил автобус с десятками пассажиров
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Лавров рассказал о российских военных в Сирии
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Немцы предпочли Путина Трампу
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко предрекли длительный тюремный срок
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
В офисе Зеленского предложили делиться коррупционными деньгами со стукачами
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Лукашенко придумал новое достижение Белоруссии
Все материалы
Экономика
Названы регионы с самыми большими расходами на еду
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Построенный российским олигархом аэропорт оказался слишком дорогим для россиян
Привкус золота
Судьбу Итакинского месторождения решит суд
Медведев уволил скандального замглавы Пенсионного фонда
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
В работе Альфа-банка произошел сбой
Все материалы
Силовые структуры
Полковник из Крыма почесал голову наградным пистолетом и поплатился
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин рассказал о пытках в ФСБ со словами «Ты не понял, куда попал»
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Пострадавшие от пыток в новейшем СИЗО России отказались от жалоб
Все материалы
Наука и техника
Российской «бумажной» сверхтяжелой ракете нашли задачу
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Российский аналог RQ-4 Global Hawk впервые полетел
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
F-35I «обманули» С-400
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Половина ГЛОНАСС оказалась просроченной
Все материалы
Спорт
Появились подробности смерти 25-летней российской легкоатлетки
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
Мэйуэзер похвастался заработанными на обмане фанатов миллионами
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
11-кратная чемпионка мира из Канады попалась на допинге
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Все материалы
Культура
Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Актер из «Богемской рапсодии» пожаловался на домогательства пьяной женщины
Ослепительная восьмерка
 
Актеров из «Гарри Поттера» заподозрили в романе
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Звезда сериала «Счастливы вместе» похудела на 60 килограммов
Все материалы
Интернет и СМИ
Самый популярный видеоблогер в мире женился
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Познер рассказал о пути к отрицанию бога
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
За самоубийством российского журналиста разглядели заинтересованных лиц
Все материалы
Ценности
Девушка проехала обнаженной на кузове Ferrari и попала на видео
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Женщина замазала прыщ и осталась парализованной
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Ким Кардашьян вышла в свет без макияжа и восхитила поклонников
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Путин похвалил лицо Брижит Макрон
Все материалы
Путешествия
Названы лучшие города для вечеринок
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Раскрыты подробности о состоянии затянутой в бассейн россиянки
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте
Все материалы
Из жизни
Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Подросток пришел поразвлечься в аквапарк и оказался в коме
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Женщина обнаружила куклу клоуна Пеннивайза возле дома и вызвала полицию
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Пенсионерка четыре дня выживала в лесу без еды и воды
Все материалы
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Toyota привезет в Россию роскошный 10-местный минивэн
В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Все материалы
Дом
На рынке ипотеки произошел обвал
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
В Петербурге нашли «двушку» за десять миллионов долларов
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Названы российские города с самыми дешевыми студиями
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Волгу очистят от затонувших судов
Дагестанцам привьют любовь к живописи
Все материалы