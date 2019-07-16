Суд отпустил подозреваемого в расстреле Майдана экс-сотрудника «Беркута»

Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для одного из бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут», которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает «Украинская правда».

Решение было принято судьей Сергеем Дячуком. По его словам, обвиняемый экс-полицейский Сергей Тамтура будет переведен из заключения под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Такая мера пресечения будет действовать до 16 сентября, после чего суд может пересмотреть меру пресечения.

После вынесения этого решения Тамтура был освобожден в зале суда. Это вызвало резкую критику со стороны присутствовавших на заседании активистов. Как пишет издание, они кричали «Беркут — позор государства!» и спрашивали судью, будет ли он выпускать экс-сотрудников силового подразделения по очереди.

Остальных подсудимых бывших «беркутовцев» — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Олега Янишевского — оставили под стражей до 14 сентября.

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Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против бойцов подразделения «Беркут». Их обвиняют в подчинении заведомо преступному приказу о применении оружия, превышении полномочий и совершении теракта.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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