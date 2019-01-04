На Украине начали расследовать попытку государственного переворота

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование попытки захвата власти в стране, которая была предпринята весной 2018 года. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным следствия, в мае прошлого года в Чехии прошло мероприятие под названием «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК). Участники собрания признали Верховную раду, Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел страны преступными и незаконными организациями. ПНУК был объявлен единственным законодательным органом украинской власти.

На съезде было принято решение о создании судебной ветви власти — Украинского народного трибунала. Выполнять его решения должна была отдельная спецслужба под названием «Тайная экзекуция».

Также ПНУК постановил создать новые силовые структуры, в частности, Украинскую народную армию, которая «с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя» будет противостоять Национальной гвардии и полиции Украины.

Единым кандидатом в президенты страны от ПНУК был избран Иван Бубенчик, известный своей активной деятельностью в ходе массовых акций протеста 2013-2014 годов в Киеве. Его подозревают в убийстве двух командиров украинского спецподразделения «Беркут». Весной 2018 года суд отпустил его на поруки под ответственность депутатов от «Блока Петра Порошенко».

По информации издания, лидером ПНУК является Рустам Ташбаев, которого СБУ выдворили из страны в 2015 году за организацию антиправительственной акции «Майдан 3.0».

В декабре 2018 года суд назначил судебно-лингвистическую экспертизу заявлений, утвержденных на съезде ПНУК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!