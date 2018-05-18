Украинский суд отпустил на поруки подозреваемого в убийствах на Майдане

Печерский районный суд Киева отпустил на поруки Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве силовиков во время Евромайдана. Об этом сообщает УНИАН.

Поручителями Бубенчика выступили два народных депутата от «Блока Петра Порошенко»: Андрей Денисенко и Олег Петренко. Помимо них, о готовности взять на поруки подозреваемого в убийстве правоохранителей заявляли депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

Суд отказался удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), которая требовала для подозреваемого круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Бубенчика задержали 3 апреля. Изначально Генеральная прокуратура инкриминировала ему умышленное убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием. 5 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко исключил пункт об умышленном убийстве из официального обвинения.

Однако не все сотрудники ГПУ согласились с таким решением начальства. «Если правовая оценка этих действий не будет дана на сегодняшний день, я хочу напомнить, что эти статьи не имеют срока давности. В условиях изменчивости украинской власти, неизвестно как эти действия будут расценены преемниками. Это не подушка безопасности для Бубенчика, а мина замедленного действия в отношении него», — подчеркнул начальник отдела департамента специальных расследований ГПУ Алексей Донской.

В феврале 2016 года Бубенчик признался, что во время Евромайдана выстрелами в затылок убил двух командиров спецподразделения «Беркут» и ранил еще нескольких силовиков. По его словам, он получил автомат Калашникова и 75 патронов к нему от другого участника Майдана.

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