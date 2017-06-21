Активист Майдана подтвердил факт стрельбы по спецназу со стороны оппозиционеров

Активист Майдана Андрей Наваляный заявил, что по сотрудникам правоохранительных органов в центре Киева зимой 2014-го стреляли из здания консерватории, где располагались оппозиционеры. Об этом он заявил на заседании суда по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут» в Киеве, передает в среду, 21 июня «Апостроф».

По его словам, когда «правоохранители с 19 на 20 число (февраля 2014-го — прим. «Ленты.ру») кидали "коктейли Молотова" на балкон консерватории, там с балкона стреляли из ружья по правоохранителям». Он также отметил, что видел у протестующих оружие — пневматический пистолет и ружье. В это время, по воспоминаниям Наваляного, в здании находилась так называемая сотня активиста Майдана Владимира Парасюка, который сейчас является депутатом Верховной Рады. Как отмечает издание, в марте Парасюк в эфире одного из украинских каналов признался, что знает, кто стрелял на Майдане со стороны активистов и откуда у них появилось оружие.

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В ходе протестов Наваляный получил ранение. «Когда меня прооперировали, я пришел и мне показали, что там возле отеля "Украина" очень много пацанов погибло — там стреляли из отеля "Украина"», — рассказал он, отметив, что сам не видел, кто вел огонь.

10 июня активист Майдана Владимир Венчак также показал в суде, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы «Украина», где находились оппозиционеры. «Даже на видео мы видели места попадания пуль, которые могли быть только со стороны гостиницы "Украина"», — вспоминал Венчак.

В феврале 2016-го активист Майдана Иван Бубенчик рассказал о том, что в 2014-м он начал первым стрелять по бойцам спецназа во время противостояния в центре Киева.

Майданом называются массовые выступления, прошедшие зимой 2013-2014 годов в Киеве и ряде других городов. Акции сопровождались столкновениями с силами правопорядка. В ходе тех событий погибли более 100 человек. В результате массовых волнений на Украине произошла насильственная смена власти.