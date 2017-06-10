Бывший СССР
 

Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны противников Януковича

Перейти в «Мою Ленту»
Стычки активистов Майдана и бойцов «Беркута»
Стычки активистов Майдана и бойцов «Беркута»

Активист Майдана Владимир Венчак, раненый в ходе событий в Киеве в феврале 2014-го, заявил, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы «Украина». Там где находились оппозиционеры. Об этом он рассказал в ходе заседания суда по делу бойцов подразделения «Беркут», передают «Украинские новости».

По словам Венчака, сотрудники правоохранительных органов стреляли из помповых ружей вверх. «Первое ранение я получил в спину. Но не со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза. А со стороны гостиницы "Украина" (...). Даже на видео мы видели места попадания пуль, которые могли быть только со стороны гостиницы "Украина"», — приводит агентство слова активиста Майдана.

Венчак также отметил, что видел вооруженных людей на крыше здания консерватории, которых он сначала принял за силовиков, так как не мог представить, что гражданские лица могли бы носить оружие. Активист также высказал мнение, что, по его впечатлениям, сотрудники правоохранительных органов были против противостояния на Майдане.

В феврале ветеран силовой операции Киева в Донбассе Алим Яркулов выступил с утверждением, что активисты Майдана были убиты сторонниками оппозиции.

В феврале 2016-го активист Майдана Иван Бубенчик признался в том, что в 2014-м он начал первым стрелять по бойцам «Беркута» во время противостояния в центре Киева.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и ряде других городов прошли массовые выступления, сопровождавшиеся столкновениями с силами правопорядка. В ходе событий, получивших название Евромайдан (Майдан), погибли более 100 человек. В результате массовых волнений на Украине произошла насильственная смена власти.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стрельба по протестующим велась со стороны отеля "Украина", - активист Майдана на суде по делу "Беркута"
Ветеран АТО обвинил противников Януковича в расстреле Майдана
Активист Бубенчик признался в расстреле бойцов «Беркута»
Последние новости
Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны противников Януковича
Право пообедать с миллиардером Баффеттом продано за 2,6 миллиона долларов
CNN уволил назвавшего Трампа «куском дерьма» ведущего
Стоун предложил в Twitter выбрать постер к фильму «Интервью с Путиным»
Президент Болгарии заявил о желании поддержать отмену антироссийских санкций
Бразильский суд оправдал президента страны по делу о финансовых нарушениях
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:08 9 июня
Юлия Тимошенко

Юлия Цезарь

Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
20:41 9 июня

Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане

19:20 9 июня

Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией

01:07Сегодня

Немецкому политику запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Бывший СССР00:10 5 июня
Саласпилсское гарнизонное кладбище. Члены Чрезвычайной Государственной комиссии у вскрытой могилы (фото 1944 г.)

Лагерный бардак

Почему в Латвии спорят о количестве жертв в нацистском концлагере Саласпилс
18:03 9 июня

Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе

17:58 9 июня

В Раде посчитали «дорогим удовольствием» введение виз с Россией

17:03 8 июня

На Украине у бывшего налоговика изъяли 50 миллиардов долларов Зимбабве

Бывший СССР00:16 2 июня
Анатолий Шарий

«Украинские журналисты упали ниже дна»

Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины
20:06 9 июня

В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины

15:40 9 июня

В ДНР заявили об отсутствии гарантий безопасности для ремонта насосной станции

11:58 7 июня

Украинский суд вынес приговор министру внутренних дел ДНР

Россия
«На каждой остановке выгружали трупы»
Портреты и воспоминания калмыков, переживших геноцид
В Москве перебегавший дорогу пешеход устроил ДТП с мотоциклом и автобусом
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
И даже в области балета...
Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
Семья боявшихся секс-воспитания немцев пошла на вторую попытку переезда в Россию
Названы десять самых добрых городов России
Патриарх Кирилл освятил исток Волги
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
Федор Лукьянов«Общение с Трампом произвело на Меркель сильное впечатление»
Федор Лукьянов о том, полезен ли России разлад в отношениях Европы и США
Газета рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Бразильский суд оправдал президента страны по делу о финансовых нарушениях
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны противников Януковича
Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане
Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией
Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе
В Раде посчитали «дорогим удовольствием» введение виз с Россией
В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
Суд снял арест c российского имущества в Бельгии
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
L'Oreal решила продать The Body Shop за миллиард евро
Гройсман рассказал о мерах для блокировки «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Посылки с изюминкой
Самые изощренные попытки передать заключенным запрещенные предметы
Полицейские нашли в Самаре два тайника с автоматами и гранатометами
Минобороны обвинило коалицию США в сговоре с ИГ
Судившегося с IKEA российского бизнесмена арестовали по делу о мошенничестве
Удалившей пациентке 22 здоровых зуба стоматологу предъявили обвинение
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
«Обвал русской истории»
Что замышляли враги революции 1917 года
Робот София пообещала пощадить людей и нахмурилась
Создана самая гигантская симуляция Вселенной
В Москве умер «отец МКС»
Растущая киста сплющила половину мозга американца
Все материалы
Спорт
РазмоЧили
Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед КК завершилась вничью
Леонид СлуцкийКуда приводят мечты
Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в Англии
Ковалев нецензурно пригрозил Уорду
Мутко рассказал о будущем Черчесова в качестве тренера сборной России
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили
«Манчестер Юнайтед» расстался с Ибрагимовичем
В «Халл Сити» объяснили назначение Слуцкого главным тренером
Все материалы
Культура
Восставшие из ада
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Мумии» до «Манифесто»
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 годТолстой и эти
11 причин поехать в Ясную Поляну
Мединский нашел новый способ развивать внутренний туризм
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
Умерла звезда «Дика Трейси» Гленн Хедли
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбью тебе зубы и сверну шею!»
Как борцы с рептилоидами дают советы президенту США
История голодного мальчика из детского дома растрогала пользователей сети
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
Профессиональные инвесторы раскроют секреты эффективных сделок
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
Дуров раскритиковал любимый мессенджер Сноудена
Уставшие от «лживых СМИ» британцы начали массово сжигать газеты
Все материалы
Ценности
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
«Самая идеальная одежда для нас — пижама и халат»
Сестры Салимовы создают одежду для постели, в которой можно выйти в свет
Британские эксперты предрекли популярность прозрачным джинсам и майкам с «грудью»
Ecco создал обувь для «походки Будды»
Племянник Александра Маккуина продолжил дело дяди
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Все материалы
Путешествия
GuatemalaВ стране индейцев, шаманов и бандитов
Корреспондент «Ленты.ру» побывал в Гватемале — самой опасной стране Америки
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании
Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США
Авиабилеты на лето обошлись россиянам в 8,4 тысячи рублей
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Смоленские молодожены приехали в ЗАГС на броневике
Молодожены из Японии устроили свадебную фотосессию на фоне взрывов
Американка поймала заползшую в дом змею наволочкой
Модели plus-size похвастались целлюлитом на съемке для Vogue
Все материалы
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
«Крузак», каким вы его не видели
Крутейшие проекты на базе Toyota Land Cruiser 200
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы