На Украине предрекли России «дворцовый переворот» олигархов

Российские олигархи могут ради выхода из-под западных санкций устроить в стране «дворцовый переворот». Об этом в интервью «Фактам» заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.
Он полагает, что олигархи на самом деле чувствуют себя неуютно под санкциями со стороны США и Европы. «Ситуация не нравится российским олигархам. Они уже устали оттого, что им нельзя подписывать договоры с иностранными партнерами, что они элементарно не могут поехать отдыхать на какой-нибудь крутой курорт», — отметил Богдан.
«Возможно, что и в России дело дойдет до "дворцового переворота", если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится», — предположил он.
При этом Богдан заметил, что методы влияния на руководство России со стороны олигархов могут варьироваться от давления на президента до смены всей верхушки власти.
6 апреля США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов и олигархов. Под них, в частности, попали Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. Новые ограничения в апреле привели к обрушению российского фондового рынка и курса рубля.