Вексельберг лишил центр Вашингтона комфортных туалетов

Санкции, которые администрация президента США Дональда Трампа наложила на российского бизнесмена Виктора Вексельберга, ударили по центру Вашингтона. Об этом пишет Huffington Post.

Из-за рестриктивных мер администрация Национальной аллеи (музейно-парковая зона в центре американской столицы — прим. Ленты.ру) не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельберг владел 63,42 процентами акций, и из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.

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В результате сотрудники аллеи были вынуждены пользоваться передвижными уборными или бегать по нужде в соседние здания.

Издание отмечает, что санкции не стали единственной причиной неудобств, однако добавили проблем в общую копилку.

9 мая стало известно, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила Вексельберга о якобы переводах сотен тысяч долларов в пользу личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. Адвокат порноактрисы Стефани Клиффорд, которая заявила о романе с Трампом, предположил, что 500 тысяч долларов, полученных от Вексельберга, пошли, в частности, на выплату 130 тысяч долларов его подзащитной.

В начале апреля США ввели новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

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