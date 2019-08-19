Генпрокуратуру обвинили в препятствовании строительству мемориала Небесной сотни

Позиция генпрокуратуры Украины препятствует возведению мемориала Небесной сотни. Об этом заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью изданию «Украинская правда».

По словам Вятровича, подконтрольный ему институт сделал все от него зависящее, чтобы мемориал был установлен. В частности, речь идет о проведении конкурсов и утверждении бюджета на его строительство.

Однако «странная позиция прокуратуры» препятствуют его установке. Вятрович пояснил, что задержки с возведением мемориала связаны с продолжающимся следствием об убийстве героев майдана.

«В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца, и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018-го. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия» — отметил он.

Герои Небесной сотни — это собирательное название для погибших участников Евромайдана. По данным украинского Минздрава, за период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах погибли 106 человек. Большая часть людей при этом погибла 20 февраля во время снайперского обстрела на улице Институтской.

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