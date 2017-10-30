В Киеве возле памятника Небесной сотне избили «киборга» Бизона

Возле памятника Небесной сотни в Киеве избили участника боев за аэропорт Донецка (таких людей на Украине называют «киборгами») Геннадия Дуброва (позывной Бизон). Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает портал Корреспондент.net.

Отмечается, что конфликт возник с продавцами сине-желтых лент на площади Независимости (майдане Незалежности). Они ставят картонную коробку для пожертвований с надписью «на госпиталь». Пострадавший неоднократно подходил к памятнику и просил, чтобы эти люди использовали официальный ящик с печатью своей организации. Активисты от этого предложения отказывались, в итоге ситуация обострилась и один из мужчин напал на Дуброва.

«Поскольку Дубров — "киборг" и воевал на Востоке, у него три контузии, а удары были в голову, врачи сделали обезболивающий укол в мышцу. На первый взгляд, у него рассечена губа и бровь, но детали станут известны после судебно медицинской экспертизы», — рассказала журналистка Ирина Цыбух.

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В феврале губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко обвинил жителей региона в том, что они являются «латентными сепаратистами». По его словам, людей приходится силой сгонять на похороны погибших в Донбассе украинских силовиков. «Чтобы похоронить воина, мне надо лично решать организационные вопросы и привлекать людей. Потому что [добровольно] попрощаться приходит не более 30 человек», — отметил Савченко.

Аэропорт Донецка перешел под контроль ополченцев в конце января 2015 года. Бои за него велись практически с начала боевых действий в регионе. Аэропорт рассматривался как стратегически важный транспортный узел. Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года.