Киев остановил расследование против стрелявшего в бойцов «Беркута» Бубенчика

Генеральная прокуратура Украины остановила расследование в отношении активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух силовиков. Об этом со ссылкой на начальника следственного управления ведомства Сергея Горбатюка сообщает издание «theБабель».

По его словам, такое решение связано с необходимостью проверить информацию о группе грузинских снайперов, которые дают показания о событиях 20 февраля 2014 года. «Тогда они якобы применяли оружие, в том числе из консерватории на Майдане», — заявил Горбатюк.

Представитель прокуратуры также добавил, что сотрудники правоохранительных органов Украины так и не допросили этих людей, поскольку их местоположение не установлено: сначала они заявили, что находятся в Армении, но когда суд попросил Ереван оказать правовую помощь, выяснилось, что их нет в стране. Позднее грузины доложили, что находятся в Белоруссии, отмечает Горбатюк.

В феврале 2016-го активист Майдана Бубенчик признался в том, что в 2014-м он начал первым стрелять по бойцам «Беркута» во время противостояния в центре Киева. В апреле 2018 года ему предъявили подозрение в убийстве, но позже сообщили о новых подозрениях — посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием. Объективных доказательств об убийстве силовиков у украинских следователей не нашлось.

14 февраля прошлого года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве). Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали, что они вместе с депутатами Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским вели огонь по людям, находившимся на майдане.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и ряде других городов прошли массовые выступления, сопровождавшиеся столкновениями с силами правопорядка. В ходе событий, получивших название Евромайдан (Майдан), погибли более 100 человек. В результате массовых волнений на Украине произошла насильственная смена власти.

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