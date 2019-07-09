Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане

Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году. Об этом он сказал в интервью для фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), пишет РИА Новости.

«Я <...> знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом [Виктором] Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции», — ответил российский лидер на вопрос Стоуна о грузинских снайперах.

Президент добавил, что Янукович неоднократно говорил ему о том, что «у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие». Он отметил, что «полностью исключает» возможность его участия. «А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли», — отметил российский лидер.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

14 февраля агентство РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности. Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали, что они вместе с депутатами Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским вели огонь по людям, находившимся на майдане Незалежности.

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