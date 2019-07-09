Путин рассказал Стоуну о «российском вмешательстве» в выборы в США

Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивался и не собирается вмешиваться в выборы в США. Об этом он сказал в интервью для фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), пишет РИА Новости.

Глава государства добавил, что российские блогеры также не могли сыграть ключевой роли в американских выборах, какую бы точку зрения они не высказывали в интернете. «Слушайте, огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, с пониманием того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет — десять лет, допустим, — при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону», — отметил Путин.

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