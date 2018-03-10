Путин рассказал о позиции России касательно вмешательства в выборы в США

Россия не оправдывает вмешательство в выборные процессы и не делает этого сама. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил президент Владимир Путин.

«Нет, мы не поощряем и не приказываем», — сказал он, отвечая на вопрос о соответствующих обвинениях Вашингтона в адрес Москвы. При этом он не исключил, что соотечественники могли быть причастны к вмешательству. «Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?» — отметил Путин.

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Ранее российский лидер предположил, что россияне, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США. «Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов», — сказал Путин и подчеркнул, что среди обвиненных «с таким же успехом» могли оказаться и американцы.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.

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