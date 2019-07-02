Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщил активист Роман Синицын в своем Facebook-аккаунте.

«Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича (бывшего президента Украины — прим. «Ленты.ру») Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние пять лет на Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными», — написал он.

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По словам Синицына, акция начнется в 20:00 во вторник, 2 июля. Активист призвал прийти на Майдан всех, вне зависимости от политических предпочтений.

Об участии в акции написал и Мустафа Найем — журналист и депутат Верховной Рады. «Да, я приду сегодня на 20:00 на предупредительную акцию на майдан Незалежности. Просто напомнить, что мы есть и нам не все равно», — отметил он.

О том, что Клюев и Шарий примут участие в выборах в Раду, стало известно ранее 2 июля. Оба преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам. Его разыскивает Служба безопасности страны. Розыском Шария занимается киевская полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к ней со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 кандидатов будут избраны по одномандатным округам.

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