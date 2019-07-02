Разыскиваемого СБУ соратника Януковича пустили на выборы

Бывший депутат от «Партии регионов» и экс-глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, которого с 2014 года разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ), был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией (ЦИК) как кандидат в депутаты Верховной Рады. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Клюев числится как кандидат от Либеральной партии Украины по мажоритарному округу в городе Бахмут (бывший Артемовск), находящемся в Донецкой области неподалеку от линии разграничения. Решение о регистрации политика было принято после того, как Верховный суд Украины обязал ЦИК повторно рассмотреть его документы. В комиссии отметили, что другие способы выполнения решения суда, кроме как регистрация Клюева, у нее отсутствуют.

Кроме того, Центризбирком принял решение допустить до выборов занимающего первый номер в списке «Партии Шария» блогера Анатолия Шария, которому раньше также было отказано в регистрации. Как и в случае с Клюевым, решение было принято после соответствующего постановления Верховного суда.

Материалы по теме Хлопнули дверью Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?

Оба политика — Клюев и Шарий — преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева с 2014 года разыскивает СБУ. Он подозревается в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам. Бывший депутат был объявлен в международный розыск и, по некоторым данным, скрывается в России. Розыском Шария занимается киевская полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!