Представлявшая Россию на «Евровидении» певица пошла на выборы в Верховную Раду

Украинская певица Анастасия Приходько, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение», избирается в Верховную Раду. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Приходько будет избираться как мажоритарный кандидат. Ее избирательный округ находится в Винницкой области. Приходько остается беспартийной, однако избирается как кандидат от партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина».

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Анастасия Приходько приобрела известность после победы в российском телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году. В 2009-м певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках и заняла 11-е место.

В феврале этого года Приходько заявляла, что жалеет о своем участии в конкурсе «Евровидение» от России. По ее словам, после присоединения Крыма эта страна для нее «перестала существовать». Она подчеркнула, что не пересекала российскую границу с 2014 года. После событий Евромайдана певица регулярно делала скандальные высказывания в адрес России, заявляя, что «не будет петь для оккупантов».

В ноябре прошлого года Приходько сообщила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком как член команды лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Во время интервью в программе «Рандеву с Яниной Соколовой», Приходько покинула студию после вопросов о финансировании Тимошенко и о том, можно ли доверять политику.

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