На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

По данным телеканала, люди собрались майдане Незалежности и у здания Украинского дома на Европейской площади, куда президент Владимир Зеленский планирует перевести свой офис. Полиция пока не назвала точное количество участников.

Бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал акцию в Telegram-канале. «Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 (совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») на Майдане», — написал он.

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Ранее украинские активисты анонсировали проведение протестной акции. Они возмутились тем, что Шария и Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты несмотря на то, что «они не жили последние пять лет на Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными».

О том, что Клюев и Шарий примут участие в выборах в Раду, стало известно 2 июля. Оба преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам. Розыском Шария занимается киевская полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к ней со стороны граждан.

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