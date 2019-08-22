Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа. Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на адвоката Игоря Свинцицкого, который представляет интересы осужденного на Украине бывшего бойца спецподразделения «Беркут».

По словам Свинцицкого, его клиент Александр Саттаров, который также был участником самообороны Крыма, был доставлен в СБУ, где в настоящее время проходят юридические процедуры по оформлению его обмена на одного из удерживаемых в России украинских моряков.

При этом адвокат не смог сказать, на кого именно будут менять Саттарова, заявив, что все станет известно во время обмена, который состоится 28-29 августа. Он утверждает, что эти даты для обмена были выбраны президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — во время одного из телефонных разговоров.

«Не могу больше ничего добавить, потому как украинская сторона выполняет условия, а на счет той стороны [российской] никто не уверен», — добавил адвокат.

21 августа источники газеты «Коммерсантъ» узнали, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский еще в июне договорились об обмене заключенными и включили в их число украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Позже сообщалось, что в московское СИЗО «Лефортово» для подготовки к обмену доставили восемь украинских граждан, среди них Роман Сущенко, осужденный за шпионаж, а также Евгений Панов и Алексей Сизонович, обвиняемые в подготовке терактов. Обмен может состояться уже в конце августа.

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