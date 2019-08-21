Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной

В московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» доставили еще двух граждан Украины, осужденных в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

Заключенных доставили в «Лефортово» на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом. Всего в московский СИЗО перевели восемь украинцев, сообщили правозащитники.

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