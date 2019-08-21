Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, сейчас обсуждается формат выдачи осужденных Украине. Официального подтверждения этой информации нет.

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20 августа правозащитный центр «Мемориал» сообщил о переводе из региональных учреждений ФСИН в СИЗО «Лефортово» пятерых украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Балух в июле 2018-го был приговорен к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов. Он отбывал наказание в Тверской области.

Гриб получил шесть лет заключения в марте этого года по обвинению в содействии терроризму. Он содержался в краснодарском СИЗО.

Кольченко в 2015-м приговорили к 10 годам лишения свободы по тому же делу, что и украинского режиссера Олега Сенцова. Он обвинялся в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.

Клых и Карпюк получили 20 лет и 22,5 года колонии строгого режима соответственно по обвинению в участии в военных действиях в Чечне в 1990-х и убийстве российских солдат в первой и второй чеченских войнах.

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