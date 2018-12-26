Всех пленных украинцев призвали обменять на всех пленных россиян

На портале Change.org появилась петиция с призывом провести обмен пленными между Украиной и Россией в формате «всех на всех».

Авторы инициативы утверждают, что на территории Украины находится не менее 45 арестованных россиян, которых судят «по абсурдным, надуманным обвинениям». Российские заключенные подвергаются пыткам, многим из них требуется медицинская помощь. Активисты предложили провести обмен в несколько этапов и в итоге обменять всех пленных россиян на всех пленных украинцев.

«Мы готовы оказать помощь в формировании списка первой группы россиян, которых надо выручать немедленно. Иначе менять придется гробы. <...> Российские граждане не должны умирать в украинских тюрьмах. Они должны вернуться домой, к своим семьям и близким. <...> Верните россиян домой! Русские своих не бросают!» — заключили авторы петиции.

Обращение поддержали активистка Кристина Потупчик, журналистка и член совета по правам человека Екатерина Винокурова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, журналисты Олег Кашин, Антон Красовский и Марина Ахмедова, а также другие общественные и политические деятели страны.

В конце октября стало известно, что семь российских моряков арестованного на Украине судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков с судна «ЯМК-0041», которые содержались в заключении в России за браконьерство. Помимо этого, в России находятся 24 украинца, арестованные в ноябре после инцидента в Керченском проливе.

Взаимный обмен пленными между Россией и Украиной предусмотрен в рамках реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

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